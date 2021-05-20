Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin'in de toplantıya çevrim içi katılacağı belirtildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00’de toplanacak.

Toplantının ardından Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

TRT Haber'in aktardığına göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, de toplantıya çevrim içi katılacak.

30 milyon doz BioNTech aşısının haziran ayında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Eylül ayına kadar toplamda 90 milyon doz BioNTech aşısı gelecek.