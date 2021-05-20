Kayıt
10:49 20 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Selvi, Optimar'ın yeni partilerle ilgili araştırmasının sonuçlarını paylaştı

    © AFP 2021 / YASIN AKGUL
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 226
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1043475506_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_fd99be8e4de46c9255ea8db5deb6e693.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105201044547591-selvi-madem-anketlerden-soz-acildi-optimarin-yeni-partilerle-ilgili-arastirmasinin-sonuclarini/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın yeni partilerle ilgili araştırmasından bazı sonuçlar paylaştı. Selvi, "Sarıgül’ün değişim partisinin oy oranı beni şaşırttı" ifadesini kullandı.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Anket sonuçları mı anket partisi mi' başlığıyla yayımlanan yazısında Optimar Araştırma Şirketi'nin yeni kurulan ya da kurulacak olan partilerle ilgili anketinin sonuçlarını paylaştı.

    Selvi, sözlerinin başında ABD'de hem Donald Trump'ın seçildiği 8 Kasım 2016 seçimlerini, hem de Joe Biden'ın kazandığı 3 Kasım 2020 seçimlerini izleyen tecrübeli birinin, son yayınladığı Optimar anketi üzerine kendisini aradığını söyledi.

    Bu kişinin anketten çıkan sonuçlar üzerinde konuştuktan sonra bir gözlemini paylaştığını belirten Selvi, bunu "Trump’ın seçimi kaybettiği son 1 yıl içinde anketler üzerinden bir algı oluşturmaya çalıştılar. Bu Trump gidiyor algısıydı. Böylece sandığa gitmeyen Demokrat Parti seçmenini motive etmeye çalıştılar, kazanıyoruz duygusunu oluşturarak onların sandığa gitmesini teşvik ettiler" diye aktardı.

    "Sadece anketlerin oluşturduğu algı değil, Trump'ı götüren koronavirüs sürecini berbat bir şekilde yönetmesi oldu. Ancak bu algı konusundaki tespit önemliydi" diyen Selvi, şöyle devam etti:

    Anketler partisi

    • "Bir süredir muhalefet partilerinin sağladığı kaynakla kamuoyu araştırması yapan bazı şirketler AK Parti’nin oylarını düşük gösterme konusunda bir yarış içine girdiler. En düşük veren ihaleyi kapacak. AK Parti’yi barajın altında gösteren ipi göğüsleyecek. Öyle ki bir muhalefet partisi oylarını yeterince yüksek göstermediği için çalıştığı bir kamuoyu araştırma şirketine çalışma vermemeye başlamış.

    Hormonlu sonuçlar

    • AK Parti’nin olduğundan yüksek gösterilmesinin AK Parti’ye bir yararı olmadığına inanıyorum. Ama olduğundan düşük gösterilmesinin de muhalefete bir faydası yoktur. Hormonlu sonuçlar seçim gecesi hüsran yaşanmasına neden olur.
    • 2011 seçimleriydi. Kılıçdaroğlu çiçeği burnunda bir genel başkandı. Erdoğan miting meydanlarında Kılıçdaroğlu’nun soyunu sopunu gündeme getirince, AK Parti’nin oyları gerilemeye başlamıştı. Erdoğan’ın Çorum mitingi vardı. Bunun üzerine mitinglere bir günlük ara verildi. Kampanya dilinin oyları düşürdüğü gerçeği Erdoğan’ın önüne konuldu.
    • Negatif dil bırakılıp, kampanyanın kalan kısmında pozitif, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir dil kullanıldı. AK Parti’nin oyları tekrar tırmanışa geçti ve 12 Haziran 2011 seçimlerini yüzde 49.83 oy oranı ile kazandı."

    CHP'yi yanıltan anketler

    Seçim gecesi parti genel merkezlerini gezip gözlemlerde bulunmaya özen gösterdiğini belirten Selvi, "1 Kasım seçimlerinin olduğu gece CHP’nin seçim merkezini ziyaret etmiştim. Büyük bir moral bozukluğu yaşanıyordu. Oysa yüzde 25.31 oy alan CHP, klasik oy oranını korumuş, bir hezimet yaşamamıştı" dedi.

    Selvi, seçim kampanyasının koordinatörüne moral bozukluğunun nedenini sorduğunu ve karşılığında "Biz yüzde 35 bekliyorduk. En azından yüzde 30'un üstüne çok rahat çıkarız diyorduk. Ama yüzde 25’te kalınca şoka uğradık" yanıtını aldığını aktardı.

    O sırada seçimden 15 gün önce tarih atıp cüzdanında sakladığı anket sonuçlarını çıkarıp uzattığını belirten Selvi, buna yanıt olarak da "Bu oranlar seçim sonuçlarını doğruluyor. Bize gelen anketlerde yüzde 30’un altına hiç düşmemiştik. Anketler bizi yanılttı" dendiğini belirtti.

    Anketler yanıltmamalı

    "2023 seçimlerinde ne olur bilemem. Demek istediğim kamuoyu araştırmaları ayna gibi olmalı. Partilerin gerçekleri görüp, doğru politikalar oluşturmalarına katkı yapmalı. Ama anket firmaları kamuoyunun eğilimlerini tespit etmek yerine kamuoyu oluşturmaya, algı operasyonları yapmaya soyunursa en büyük zararı hizmet verdikleri partilere yaparlar" ifadesini kullanan Selvi, devamında son yayınladığı Optimar anketinde İYİ Parti'nin oy oranının tartışma konusu olduğunu söyledi. Selvi, şöyle devam etti:

    • "Optimar’ın başkanı Hilmi Daşdemir’e sorduğumda tespitlerinin o yönde olacağını, sapmalar olsa dahi bir kasıtlarının bulunmadığını söyledi. İYİ Parti’yi bir yükseliş eğiliminde görüyorum. Ankette İYİ Parti’nin daha çok millet ittifakından oy aldığı, CHP’den İYİ Parti’ye kaymaların yaşandığı görülüyor.
    • Ama bu yükseliş eğilimi İYİ Parti’yi şımartmamalı. Dahası aşırı özgüven patlamasıyla iletişim kazaları yaşatmamalı. Tekrar başa dönecek olursak, 2023 seçimlerine 2 yıl kala anketler üzerinden bir algı operasyonu yaşanıyor. Bu ülkede bir iktidar partisi var, muhalefet partileri var. Artık bir de anket partileri oluştu."

    Yeni partilerin oy oranı

    Selvi, "Madem anketlerden söz açıldı, bu kez Optimar’ın yeni kurulan ya da kurulacak olan partilerle ilgili araştırmasının sonuçlarını paylaşayım" ifadesini kullandığı yazısında şu bilgileri verdi:

    Muharrem İnce

    "Muharrem İnce, Memleket Partisi’ni kurarak yola çıktı. Optimar, 'Muharrem İnce’nin kuracağı partiye oy verir misiniz?' diye sormuş.

    • Ankete katılanların yüzde 68.1’i 'Hayır' diyor. Yüzde 14’ü ise fikrinin olmadığını belirtiyor. Ama yüzde 17.9’u 'Oy verebilirim' diyor. Muharrem İnce’nin partisinin kuruluşta daha büyük bir dalga meydana getirmesini bekliyordum. Ama yine de ikna edebilirlerse kendilerine oy verebileceğini söyleyen önemli bir kitle mevcut.

    Ümit Özdağ

    • Ümit Özdağ’ın milliyetçi partisi de kuruluş için gün sayıyor. Ümit Özdağ’a ilgi daha önce düşüktü. Ümit Özdağ’ı bir süredir yayınlarda daha sertleşmiş olarak görüyorum. Belki bunun etkisi vardır. 'Ümit Özdağ’a oy verebilirim' diyenlerin oranı yüzde 8.3’e yükselmiş. 'Oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 70.2 olurken, 'Fikrim yok' diyenler yüzde 21.5 çıkıyor. Ümit Özdağ’ın çok çalışması lazım.

    Sarıgül'ün oy oranı

    • Mustafa Sarıgül’ün partisiyle ilgili oy oranlarını vermezsek eksik olur. Sarıgül’ün değişim partisinin oy oranı beni şaşırttı. Optimar’ın anketinde Türkiye Değişim Partisi kararsızlar dağıtıldığında yüzde 1 çıkıyor."
    Etiketler:
    Mustafa Sarıgül, Ümit Özdağ, Muharrem İnce, Optimar, Anket, Abdulkadir Selvi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çanakkale'de deniz salyası görüldü
    Denizlerden sonra nehirler de deniz salyası ile kaplandı
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Sputnik V ile Sputnik Light aşılarının arasındaki fark nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet