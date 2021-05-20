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    Çinli Tecno Mobile de Türkiye'de üretime başlıyor

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105201044547665--cinli-tecno-mobile-de-turkiyede-uretime-basliyor/

    Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun ardından Çinli Tecno Mobile de İstanbul Pendik’te cep telefonu üretimine başladı. Firma ilk etapta 200 istihdam sağlıyor.

    Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo gibi markaların ardından  akıllı telefon üreticilerinden Çinli Tecno Mobile da yerli üretimde son aşamaya geldi.

    Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre marka, İstanbul Pendik’te üretimini başlatıyor. İstanbul Pendik’te yer alacak fabrika için eleman alımına Nisan'da başlandı.

    Tecno Mobile’ın, Türkiye’de dağıtıcısı olarak anlaştığı Arena Bilgisayar’ın Pendik’teki tesislerinde üretim yapacağı belirtildi. İlk etapta faaliyete geçirilecek bölümlerde 200’den fazla üretim elemanının istihdam edilmesi hedefleniyor.

    Personel seçimi ve işe alım süreçlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ile birlikte çalışılıyor. Mühendis, operatör ve idari kadrolar için eleman alındı.

    Tecno Mobile, Ocak ayında yaptığı duyuruda Türkiye’de 25 milyon dolar yatırımla cep telefonu üreteceğini açıklamıştı.

    İlk yerli modelin lansmanı bu cuma yapılacak

    Firma eleman alımını da tamamlayıp üretimini başlattı. İlk yerli üretim modelin lansmanı da bu cuma günü yapılacak. İlk olarak Camon 12 Air ve Spark modelleri üretilecek.

    Tecno Mobile, Türkiye pazarına pandeminin başladığı Mart 2020 tarihinde giriş yaptı. Afrika kıtasının bir numaralı cep telefonu markası olan Tecno Mobile, dünya sıralamasında da dördüncü sırada. Marka Türkiye'ye ilk olarak Camon 12 Air ve Spark 4 Lite modellerini getirdi. Daha sonra Spark 6, Camon 16 Premier, Pova ve Phantom’u lanse etti.

    Çinli Transssion Holding’in bir markası Tecno Mobile, dünyada 60 ülkede faaliyet gösteriyor. Afrika kıtasında en çok satan cep telefonu markalarından biri.

    Tecno, aynı zamanda İngiltere Premier Ligi’nin şampiyon takımı Manchester City’nin de resmi tablet ve telefon ortağı. Tecno Mobile Pazarlama Stratejileri Direktörü Gaurav Tikoo, daha önce gazetemize verdiği röportajda Türkiye pazarında büyük oynayacaklarını ve 2021 yılında yüzde 6-8 arasında pazar payı hedeflediklerini vurgulamıştı.

    Etiketler:
    istihdam, Vivo, Oppo, Xiaomi, Samsung, Tecno
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