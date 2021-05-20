Ahmet Hakan: Keşke Akşener, 'Dozu kaçırdık, pardon' falan dese

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Partiler üstü iki konu: 19 Mayıs ve Filistin' başlığıyla yayımlanan yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" şeklindeki açıklamasını eleştirdi.
"Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, çocuk katili Netanyahu'ya benzetmesi hiç yakışık almadı" diyen Hakan, bu yorumun insafsız ve vicdansız bulunduğunu belirtti. Hakan, şöyle devam etti:
- "Mantığı ve çerçevesi, PKK’nın mantık ve çerçevesine uygun düştü. AK Parti camiası tarafından, bu zamana kadar kendilerine yöneltilmiş en ağır hakaret olarak algılandı. İYİ Parti’nin milliyetçiliğini sorgulattı. İYİ Parti’yle oluşabilecek bir diyalog ortamını baltaladı. Keşke Akşener, 'Dozu kaçırdık, pardon' falan dese. Ama demez. Yok çünkü bizim siyaset dünyamızda böylesi bir alışkanlık."
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