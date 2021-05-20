Ahmet Hakan: Keşke Akşener, 'Dozu kaçırdık, pardon' falan dese

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadesini eleştirdi. Hakan, "Keşke Akşener, 'Dozu kaçırdık, pardon' falan dese. Ama demez. Yok çünkü bizim siyaset dünyamızda böylesi bir alışkanlık" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Partiler üstü iki konu: 19 Mayıs ve Filistin' başlığıyla yayımlanan yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

"Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, çocuk katili Netanyahu'ya benzetmesi hiç yakışık almadı" diyen Hakan, bu yorumun insafsız ve vicdansız bulunduğunu belirtti. Hakan, şöyle devam etti: