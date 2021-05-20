Prof. Akın: Hukukçu arkadaşlarımızın bazı kısıtlamaları kanuna uygun bulmayıp düzeltmemizi rica ettiği durumlar da oldu

Koronavirüse karşı uygulanan kısıtlamalar tartışılmaya devam ederken, Savcı Eyüp Akbulut'un açıklamaları gündem oldu. Kanunlar doğrultusunda hareket edildiğini belirten Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, "Hukukçu arkadaşlarımızın getirdiğimiz bazı kısıtlamaları kanuna uygun bulmayıp düzeltmemizi rica ettikleri durumlar da oldu " dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Savcıya 'Kanun' çarptı' başlığıyla yayımlanan yazısında Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüsle ilgili genelgeleri ve aşılama işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu söylediği konuşmasını değerlendirdi.

"Aktardığına göre Bilim Kurulu’nun içinde sağlık hukuku üzerinde ciddi çalışmaları olan hukukçular da yer alıyormuş. Yasaklara yönelik kararlar alınmadan önce onların incelenmesine sunuluyormuş. Onlar da temel sağlık hizmetleri açısından hangilerinin kanunlara uygun olarak yapılabileceğini, hangilerinin yapılamaz olduğunu belirliyormuş.

'Hukukçu arkadaşlarımızın getirdiğimiz bazı kısıtlamaları kanuna uygun bulmayıp düzeltmemizi rica ettikleri durumlar da oldu' deyip devam etti: 'Yoksa bu kararları nasıl tavsiye edebiliriz? Hukuki olmayan bir kararın altına nasıl imza koyabiliriz?'

'Bilim Kurulu'na hukuki mütalaa veren hukukçular, Viranşehir Savcısı'nın sözlerinin hukuki açıdan önem arz etmediğini söyledi'

Prof. Dr. Levent Akın bu noktada da kalmadı, devamını getirdi: 'Bir kişi, başka bir kişinin meskeninde mahkeme kararı olmadan arama yapamaz; bir durum hariç. O da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun bizim de iyi bildiğimiz 67. maddesidir. Bize bir eve girme ve vücuduna dokunarak muayene etme hakkını verir. Buna karşı direnen (mümaneatı görülen) de cezalandırılır.'

Bilim Kurulu'na hukuki mütalaa veren hukukçularla da konuştum. Viranşehir Savcısı’nın sözlerinin hukuki açıdan bir önem arz etmediğini belirttiler."

Akbulut'un iddialarını aktaran Sarıkaya, normalleşme ve kapanma kurallarının belirlendiği Halk Sağlığı Kurulu'nun başında bulunan Prof. Dr.'a "Acaba Bilim Kurulu bu tavsiye kararlarını alırken işin hukuki yönüne bakmıyor mu?", "Yani biz bunları aldık, ama uygulanması halinde kanuna aykırı mı değil mi bu bizi ilgilendirmez gibi bir bakışla mı hareket ediyor?" sorularını yönelttiğini aktardı. Sarıkaya, Akın'ın yanıtlarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti: