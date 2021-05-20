HSK seçiminde uzlaşı sağlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimi için uzlaşı sağlandı. 7 üyenin 4'ü Cumhur İttifakı'ndan, 3'ü Millet İttifakı'ndan seçilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) üye seçimi için uzlaşı sağlandı.

Buna göre; Meclis'in belirleyeceği 7 yeni HSK üyesinden, 3'ü Millet İttifakı'nın, 4'ü de Cumhur İttifakı'nın önereceği üyeler arasından seçilecek.