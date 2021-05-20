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    Tüketicilerin ilginç şikayetleri derlendi: 'Hmm' ve 'Anladım' kelimeleri kaldırılsın, kalbim kırılıyor

    © Fotoğraf : Pixabay
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105201044549245-tuketicilerin-ilginc-sikayetleri-derlendi-hmm-ve-anladim-kelimeleri-kaldirilsin-kalbim-kiriliyor/

    Şikayetvar, kullanıcılarından gelen şikayetleri paylaştı. Kimi kargosunun 'Türkiye'yi gezdiğinden' yakınırken, kimi de dağıtım görevlisinin dış kapıyı kırdığını söyledi. Bir tüketici "Hmm ve anladım kelimelerinin kaldırılmasını talep ediyorum. Lütfen gereken yerlere ulaşmasını arz ederim. Çünkü kalbim kırılıyor" ifadesini kullandı.

    Şikayetvar platformu, son dönemde kullanıcılarından gelen ilginç şikayetleri derledi. Buna göre yanlış ürün gönderilmesinden şikayetçi olan bir tüketici, eşine evlilik yıl dönümleri için güveç siparişi verdiğini, firmanın ise iki adet jumbo boy bebek bezi gönderdiğini söyledi.

    Bu tüketici, "Şikayetimi bildirip para iadesi istedim. Defalarca müşteri hizmetleri ile görüştüm. Hâlâ 2 iş günü bekleyin diyorlar. Hafta sonu geldi. İade için de 2 iş günü bekleyin diyecekler. Kendi hatalarını bize yıkıp sinir ediyorlar. Güvenilirliği kalmamış" dedi.

    Gelen şikayetlerden bir diğerinde de, "Unun içinden kocaman ikili kaplama köklü diş çıktı. Bu nedir böyle? Ya çocuğum yeseydi onun gırtlağına takılsaydı? Babamın ağzına geldi. İnsan sağlığını hiçe sayıyorsunuz, diş nedir ya! Diş ne alaka ne arıyor unun içinde?" ifadeleri yer aldı.

    Başka bir tüketici ise, internetten aciliyeti olan bir ürün aldığını belirterek "Kargom Türkiye'yi benden çok gezdi. Yarın da Ege kıyılarında tatile çıkar sonra belki oradan da Doğu mutfağını tatmak için Gaziantep'e gider en son istemeye istemeye bana gelir herhalde" dedi. Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre, diğer ilginç şikayetler şöyle:

    'Dağıtım elemanı dış kapımızı kırdı'

    • "Üründe sıkıntı yoktu fakat dağıtım elemanı dış kapımızı kırdı o nasıl bir girişti öyle. Pes yani! Kapının zararını karşılamaları için bayiyi aradım bizden değildir diyor bir de küstahça. Kapı bildiğin kırılmıştı."
    • "Nereye gitsem telefon çekmiyor. İzmir Menemen Seyrek'te ikamet ediyorum. Şu telefon yüzünden kimse bana ulaşamıyor eşim dostum telefonumu kapattım sanıyor. Küsüyorlar, benim telefonumu nasıl açmazsın tavırlarıyla saldıranlar oldu. Sokağa çıkmaya çekinir oldum evimin bulunduğu yerde zaten altyapınız yokmuş. WiFi yok. Telefonum da çekmiyor. Kitap okumaktan gözlerim iki numara oldu. Yeter artık şuraya baz istasyonu mu kuracaksınız ne yapacaksınız. İnşaatında söz ben çalışacağım ücretsiz. Şu konuya bir el atın Allah rızası için sokağa çıkamaz olduk."

    'Gereken neyse yapılmasını gerçekten çok istiyorum'

    • "Hmm ve anladım kelimelerinin kaldırılmasını talep ediyorum. Lütfen gereken yerlere ulaşmasını arz ederim. Çünkü kalbim kırılıyor. Gereken neyse yapılmasını gerçekten çok istiyorum. Çok kötü haldeyim. Lütfen yani kusura bakmayın değiştiremeyiz ama ben talep ediyorum."

    'Bırak bu çapkın kampanyaları, ailene bak biraz'

    • "Yıllar öncesinde bir elimiz yağda bir elimiz balda. Gel dedin geldik ve aileye katıldık. Ve geldik geleli yüzümüze bakmıyorsun. Gözün hep dışarıda. Bir kampanya yapıyorsun kendimizi ekonomik gücü olmayan biri gibi çaresiz hissettiriyorsun. İlla gidip başka operatörden mi gelelim sana değerimizi anlaman için. Bu nasıl bir çifte standarttır? Evine ve ailene biraz bak artık. Bütçen varsa önce biz ailenle paylaş. Bırak bu çapkın kampanyaları. Etme. Saygılarımla. 8 yıllık abonen."
    Etiketler:
    Kargo, Şikayetvar, Talep, Şikayet, Tüketici
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