TBMM'de Filistin Komisyonu kuruldu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda önerge ile Filistin Alt Komisyonu kuruldu. Komisyon İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını inceleyecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda Filistin alt komisyonu kurma önergesi oy birliği ile kabul edildi. Komisyon üyeleri 3 gün içerisinde belli olacak. Yapılacak faaliyetlere ilişkin bir takvim ve yol haritası belirlenecek.

TRT Haber'in aktardığına göre İsrail'in insanlık dışı saldırıları bütün yönleriyle alt komisyonda masaya yatırılacak. Bu kapsamda vahşete tanık olanların bilgilerine de başvurulması planlanıyor.

Çalışmalar bir rapor haline getirilerek kamuoyu bilgisine sunulacak. Rapor, uluslararası toplantılarda muhataplara iletilecek.