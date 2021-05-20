Pandemi genelgelerini eleştiren savcı Eyüp Akbulut, görevden uzaklaştırıldı

HSK 2. Dairesi, koronavirüsle ilgili genelgeleri ve aşılama işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu söyleyen Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut’u görevden uzaklaştırdı. Yapılan açıklamaya göre, HSK 2. Dairesi, Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüştü.

Hakkında soruşturma yapılan savcının, bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaşan Daire, Akbulut'un oy birliği ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut, sosyal medya hesabında görüntülü olarak yayınladığı konuşmada, pandemi döneminde çıkarılan genelgelerin 'hukuki olmadığını' savunmuş ve "Ben personel bulamazken metropollerde polis maske mesafe denetimi yapıyor. Bu kabul edilir değil" demişti.

Aşılar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 187. maddesi gereği re'sen soruşturma açtığı duyuran Akbulut, "Herkes böyle bir soruşturmanın varlığından haberdar olsun ve ellerindeki delilleri bu soruşturmaya göndersin. Bunlar çok ciddi iddialar" ifadesini kullanmıştı.

"Bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim" diyen Akbulut'un videosu sosyal medyada gündem olmuştu.