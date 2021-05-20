Kocaeli'de hemşire ve doktora saldırı

Kocaeli Çayırova'da bir kişi, damar yolu açarken çocuğunun canını yakıp onu ağlattığı gerekçesiyle hemşireye yumruk attı. Araya giren doktora da saldıran zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'de Muhammet Ç. adlı kişi, gece rahatsızlanan çocuğunu Çayırova'daki tıp merkezine götürdü. Hemşire Serhat Özcanlı, tedaviye başlamak için damar yolu açarken, çocuk ağlamaya başladı.

'Canını yakıyorsun, doktor yapsın'

Bunun üzerine Muhammet Ç., Özcanlı’ya "Canını yakıyorsun. Sen çekil, gelsin doktor yapsın" dedi.

Hemşire Özcanlı, damar yolunu doktorun açmadığını belirtince çocuğun babasıyla aralarında tartışma çıktı.

Hemşireye yumruk attı, araya giren doktora da saldırdı

Muhammet Ç.’nin yumruk attığı hemşire, yere yığıldı. Dr. Yılmaz Aydın, araya girmek isterken, Muhammet Ç., bu kez doktor ve hemşireyi darp etti.

Yakınları ve tıp merkezinde bulunanlar, babaya engel olmaya çalıştı. Şikayetçi olunması üzerine Muhammet Ç., gözaltına alındı.