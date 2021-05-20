Pfizer-BionTech, Türkiye ile 60 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı

Pfizer-BionTech, Türkiye ile 60 milyon doz koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandığını duyurdu. 30 milyon doz opsiyonlu anlaşmayla, bu yıl içinde Türkiye'ye toplamda 120 milyon doz aşı ulaşması bekleniyor.

Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak anlaşma imzaladı.

Pfizer ile BioNTech, Türkiye ile imzaladığı ikinci tedarik anlaşması kapsamında toplam 120 milyon doz aşıyı 2021 yılı içerisinde teslim edilecek.

İki şirket ile Türkiye arasındaki ilk tedarik anlaşması 25 Aralık 2020'de 30 milyon doz için imzalanmıştı.

BioNTech CEO'su Prof. Uğur Şahin, "Amacımız, pandemiyi sona erdirmek, hastaneye yatışları azaltmak ve normal bir hayata dönmeye yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki insanlara Kovid-19 aşımızı mümkün olduğunca çok dozda ulaştırmak. Türkiye'nin aşılama çalışmalarına önemli katkılarda bulunabildiğimiz ve bize duyulan güven için minnettarız" açıklaması yaptı.

Pzifer Türkiye Genel Müdürü Cem Açık ise, "Bu anlaşmanın Türkiye’nin Kovid-19 aşılama çalışmalarını daha da artıracağını umuyoruz. Pfizer, Türkiye'de halk sağlığına katkıda bulunmakta kararlı. Pandemiye karşı küresel mücadelede BioNTech gibi küresel bir ortağa sahip olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.