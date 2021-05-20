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    'Man Adası' davasında Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına manevi tazminat ödeyecek

    © AA / CHP / Alp Eren Kaya
    Türkiye
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    Anadolu Ajansı (AA), yeniden görülen Man Adası davasında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira tazminat ödemesine hükmedildiğini aktardı.

    AA'nın aktardığı habere göre İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin usulden bozması üzerine yeniden görülen "Man Adası" davasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

    Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen avukat Ferah Yıldız, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

     Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise dosyada hiçbir delilin toplanmadığını, tanıklarının dinlenmediğini, müvekkilinin ispat hakkının elinden alındığı savunarak, davanın reddini talep etti.

    Yerel mahkeme ilk kararının aynısını verdi

    Dosya incelemesini tamamlayan mahkeme, duruşmanın bittiğini taraflara bildirerek açılan tazminat davasını kısmen kabul etti.

    Kararda, 100 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 17 bin lira manevi tazminatın Ziya İlgen'e, 15 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye, 10 bin lira manevi tazminatın da Ahmet Burak Erdoğan'a, haksız fiil tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak ödenmesine hükmetti.

    Mahkeme hakimi, dava unsuru olan 5 Aralık 2017 tarihli konuşmada Mustafa Erdoğan'a yönelik herhangi bir söz sarf edilmediğinden Mustafa Erdoğan yönünden açılan davanın ise reddine karar verdi.

    Ne olmuştu?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan ve dünürü Osman Ketenci'nin avukatları tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Aralık'ta Ankara Arena Spor Salonunda düzenlenen "5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmaya yer verilmişti.

    Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, çocuklarını, kardeşini ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar isnat ederek ağır hakaretlerde bulunduğu belirtilmişti.

    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, daha önce defaatle tekrar ettiği gerçek dışı beyanlarını yinelediği ve sistematik şekilde Erdoğan ve ailesine alenen saldırıda bulunduğu aktarılan dilekçede, "Tamamıyla müvekkillerimi yıpratma amaçlı siyasi çıkar güden bu iftira içerikli iddialar davalının hayal mahsulü olmakla birlikte davalı, gerek grup toplantısında gerekse 5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması konuşmasını milyonların huzurunda söylediğinden, bu durumun getirdiği hukuki ve cezai yükümlülüklere katlanmak mecburiyetindedir" ifadelerine yer verilmişti.

    Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmasının kendisine hakaret ve iftirada bulunma hakkı vermeyeceğinin, anayasa, yasalar ve Yargıtay içtihatlarıyla anlatıldığı dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 500 bin lira, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan ve dünürü Osman Ketenci için de 250'şer bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

    Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, açılan tazminat davasını kısmen kabul ederek, 100 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 17 bin lira manevi tazminatın Ziya İlgen'e, 15 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye, 10 bin lira manevi tazminatın da Ahmet Burak Erdoğan'a haksız fiil tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak ödenmesine karar vermişti.

    Davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatınca yapılan itiraz üzerine dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, dava dosyasının usulden bozularak, yeniden görülmesi amacıyla yerel mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.

    Etiketler:
    Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, CHP, Anadolu Ajansı (AA), Anadolu Ajansı, Ferah Yıldız, Ziya İlgen
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