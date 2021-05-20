Kılıçdaroğlu’ndan seçim çağrısı: Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada bir grubun tepkisiyle karşılaştı, gerginlik yaşandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden olaya ilişkin açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulundu.
#HemenSeçim etiketiyle paylaşımda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Meral Hanım’a Rize’de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan!"
Meral Hanım’a Rize’de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan!#HemenSeçim— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 20, 2021
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