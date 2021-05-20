Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül: Seçimin ilk turunda ittifak yapan parti başkanları, koltuklarını korumak istiyor

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresun’u ziyaret ederek Giresun Sanayiciler ve İş Adamları Derneği’nde basın toplantısı düzenledi.
Sarıgül, seçimlerde ilk turda ittifak yapmadan kendi adaylarıyla seçime gireceklerini belirtti. Sarıgül, açıklamasında şunları söyledi:
"İlk turda Türkiye Değişim Partisi kendi adayıyla girecek. İlk turda hiçbir siyasi partinin ittifak yapmasını doğru bulmuyoruz. İlk turda ittifak yapan siyasi partiler ve genel başkanları kendi koltuklarını korumak istiyorlar. Ne kadar oy aldığı belli olmasın da benin koltuğum biraz daha devam etsin anlayışı içerisindeler. Partimize verilen bir oy bizim için son derece değerlidir. O nedenle Türkiye Değişim Partisi birinci turda öyle bir aday çıkaracak ki toplumun her kesimini kucaklayacak".
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