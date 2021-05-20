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    Kommersant: Erdoğan, Filistinlilerin en ateşli savunucusu olduğunu ortaya koydu

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105201044552056-kommersant-erdogan-filistinlilerin-en-atesli-savunucusu-oldugunu-ortaya-koydu/

    Kommersant gazetesi, Filistin ile İsrail arasında tırmanan gerilimde İsrail'e, onu destekleyen ABD ve Avrupa ülkelerine sert çıkışlar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinlilerin en ateşli savunucusu olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

    Kommersant, Marianna Belenkaya ve Kirill Krivoşeyev imzalı ve 'Erdoğan, Papa'dan daha aziz oldu' başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin için verilen mücadelede başı çektiğini yazdı.

    Çatışmaların yeniden alevlendiği tarihten bu yana Erdoğan'ın birçok kez Filistinlilere destek açıklaması yaptığını ve hatta bölgeye barış gücü göndermeyi önerdiğini belirten Kommersant, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e silah sevk etme kararını 5 Mayıs'ta, henüz çatışmalar alevlenmeden almasına rağmen Cumhurbaşkanı'nın bu fırsatı kullanarak Biden'a sert eleştiriler yönelttiğini anımsattı.

    Başbakanlık binasına İsrail bayrağı asan Avusturya'nın da Erdoğan'ın sert eleştirilerinden payını aldığını yazan Kommersant, "İsrail'i Arap ülkeleri de eleştirdi ancak ABD ve Avrupa'yı iğnelemeyi unutmayan Erdoğan herkesin önüne geçti. Ankara, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hafta sonu yaptığı dışişleri bakanları düzeyindeki acil toplantısına öncülük etti. Ayrıca Erdoğan, Para Francis'le konuşarak İsrail saldırılarının sadece Filistinlileri değil, tüm Müslümanları, Hristiyanları ve tüm insanlığı hedef aldığını belirtti" ifadelerini kullandı.

    'Erdoğan'ın tepkisi diğer ülkelerin pasif kalması nedeniyle daha fazla öne çıkıyor'

    Kommersant'a demeç veren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Toğrul İsmayıl, "Filistin konusu Türkiye'de her zaman güncel. Zira iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi İslam yanlısı. Ancak laik Cumhuriyet Halk Partisi de bu konuyu destekliyor. Kudüs'ün statüsünün Türkiye'yi gerçekten endişelendirdiği göz önünde bulundurulmalı. Ayrıca İsrail'le bölgesel liderlik için bir rekabet söz konusu" dedi.

    İsmayıl, Erdoğan'ın Filistin'e desteğinin 'fanatiklik' olarak nitelendirilmemesi gerektiğini ve Cumhurbaşkanı'nın tepkisinin diğer ülkelerin pasif kalması nedeniyle daha fazla öne çıktığını kaydetti.

     'Türkiye, İsrail'in eleştirilmesi konusunda 'dünyanın lideri' olarak görülüyor'

    Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) uzmanlarından Oytun Orhan ise, Türkiye'nin İsrail'in eleştirilmesi konusunda 'dünyanın lideri' olarak görüldüğünü ve bunun Ankara'nın İslam dünyasında lider konuma yerleşmek istemesiyle ve AK Parti ile Hamas'ın ideolojik olarak birbirine yakın olmasıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

    Ankara'nın İsrail'le ilişkilere çok fazla zarar vermek istemediğini, zira Doğu Akdeniz'le ilgili bir sözleşme imzalamayı planladığını söyleyen Orhan, "Bu, Ankara'nın Kıbrıs kıyılarındaki gaz kaynaklarıyla ilgili arzuları bakımından kilit öneme sahip" diye ekledi.

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    Etiketler:
    Avrupa, Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, Kommersant, İsrail, Türkiye
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