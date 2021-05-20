5 Tevrat ve 1 parşömeni satmak isterken yakalandılar

Isparta'da ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 Tevrat ve 1 parşömeni satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma ekipleri, Konya'da yaşayan N.Y. ve E.Y.'nin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak üzere Isparta'ya getirdikleri ve müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheliler, 18 Mayıs'ta araçla seyir halindeyken, Yalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü mevkiinde yakalandı.

Araçta yapılan aramada, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 Tevrat ve 1 parşömen ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler, müzeye teslim edildi.