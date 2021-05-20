Anıtkabir’e ticari otomatlar konulmasına tepki: Mekana saygısızlık yaratamazsınız

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Anıtkabir’e yiyecek ve içecek satışı için otomatik ticari büfeler yerleştirilmesine tepki gösterdi.
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yuh artık, Anıtkabir’e, Anıttepe girişine ve kafeterya girişine ticari otomatlar koyulmuş. Bir de taş desenli duvar kağıtları ile kaplamışlar. Bu ne saygısızlık. Kim koyduysa koyduğunuz gibi kaldırın"
Yuh artık, Anıtkabir’e ticari box büfeler koyulmuş. Birde taşdesenli duvar kağıtları ile kaplamışlar. Bu ne saygısızlık. Kim koyduysa koyduğunuz gibi kaldırın.@mustfsnmz @gazetesozcu @cumhuriyetgzt @kilicdarogluk @KucukkayaIsmail @halktvcomtr @krtkulturtv @herkesicinCHP @odatv pic.twitter.com/ecjRroK4kf— Tezcan KARAKUŞ CANDAN @tezcandan (@tezcandan) May 20, 2021
Gazete Duvar'ın haberine göre Anıtkabir’e konan otomatlara ilişkin açıklama yapan Candan, şu ifadeleri kullandı:
"Anıtkabir bizim göz bebeğimiz, mekân kültürü olmayan, Cumhuriyet ile mekânsal hesaplaşma yapanlar uzun süredir her buldukları fırsatta Anıtkabir’e oyun parkı, giysi bağış kutusu, halı saha gibi mekânsal müdahaleler yapıyor, Anıtkabir’i siyasi şov alanına dönüştürerek slogan attırıyorlar. Her bir metrekaresi tasarlanmış Türkiye’nin simge mekânı, saygı mekânına her kafasına esen bir şey koyamaz. Anıtkabir’in uzmanlardan (mimar restorasyon uzmanı, sanat tarihçi vb.) oluşan koruma kurulu mu izin verdi? Bu otomatlara, taş desenli duvar kağıdı ile kaplanmasına. Ayrıca acil ihtiyaçlar için Anıtkabir’in içinde tasarlanmış küçük bir kafesi var. Yol geçen hanı gibi her yere bir şey koyarak mekânsal kargaşa yaratarak, mekana saygısızlık yaratamazsınız. O bankomatlar acilen kaldırılmalı. Anıtkabir Komutanlığı ne yapıyor?”
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