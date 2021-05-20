Anıtkabir’e ticari otomatlar konulmasına tepki: Mekana saygısızlık yaratamazsınız

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Anıtkabir’e yemek ve içecek alınabilen otomatların yerleştirilmesine tepki gösterek, "Yol geçen hanı gibi her yere bir şey koyarak mekansal kargaşa yaratarak, mekana saygısızlık yaratamazsınız. O bankomatlar acilen kaldırılmalı. Anıtkabir Komutanlığı ne yapıyor?" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Anıtkabir’e yiyecek ve içecek satışı için otomatik ticari büfeler yerleştirilmesine tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yuh artık, Anıtkabir’e, Anıttepe girişine ve kafeterya girişine ticari otomatlar koyulmuş. Bir de taş desenli duvar kağıtları ile kaplamışlar. Bu ne saygısızlık. Kim koyduysa koyduğunuz gibi kaldırın"

​Gazete Duvar'ın haberine göre Anıtkabir’e konan otomatlara ilişkin açıklama yapan Candan, şu ifadeleri kullandı:

"Anıtkabir bizim göz bebeğimiz, mekân kültürü olmayan, Cumhuriyet ile mekânsal hesaplaşma yapanlar uzun süredir her buldukları fırsatta Anıtkabir’e oyun parkı, giysi bağış kutusu, halı saha gibi mekânsal müdahaleler yapıyor, Anıtkabir’i siyasi şov alanına dönüştürerek slogan attırıyorlar. Her bir metrekaresi tasarlanmış Türkiye’nin simge mekânı, saygı mekânına her kafasına esen bir şey koyamaz. Anıtkabir’in uzmanlardan (mimar restorasyon uzmanı, sanat tarihçi vb.) oluşan koruma kurulu mu izin verdi? Bu otomatlara, taş desenli duvar kağıdı ile kaplanmasına. Ayrıca acil ihtiyaçlar için Anıtkabir’in içinde tasarlanmış küçük bir kafesi var. Yol geçen hanı gibi her yere bir şey koyarak mekânsal kargaşa yaratarak, mekana saygısızlık yaratamazsınız. O bankomatlar acilen kaldırılmalı. Anıtkabir Komutanlığı ne yapıyor?”