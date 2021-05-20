Akşener'den Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına yorum: Helal paraya ihtiyaç duyduğunda bana mahkeme açıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine açtığı 250 bin liralık tazminat davasıyla ilgili konuştu. Akşener, "Paramız helal bizim. Helal paraya ihtiyaç duyduğunda bana mahkeme açıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" şeklindeki ifadesinden dolayı kendisine tazminat davası açmasını yorumladı.

Akşener, "Paramız helal bizim. Helal paraya ihtiyaç duyduğunda bana mahkeme açıyor. 250 bin lira açtı ya, şimdi hemşehrisi ile konuştum selamı var, onun için çay topluyorum" dedi. Bu sırada çevredekilerden "Devam et başkanım, devam et" sesleri yükseldi.

Meral Akşener;

Sayın Erdoğan, ''Helal'' paraya ihtiyaç duyduğun da bana dava açıyor. 250 bin lira açtı ya. Paramız helal bizim, onun için Rize'de çay topluyorum.@meral_aksener pic.twitter.com/ml9tUDXbht — Hüseyin Özdemir ♿ (@hsynturkc) May 20, 2021

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