Ankara Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı: Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı anketlerinin objesi olmaktan memnun değil

Servet Avcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçim anketlerinde yer almasına ilişkin olarak, "Peki kendisi sürekli bu araştırmalara obje olmaktan memnun mu? Çok net ifade edelim: Değil, hatta haklı bir rahatsızlığı var… Çünkü kendisinin bu yolda en küçük bir iması olmadığı gibi, kamuoyunda iyi niyetle yapılan bu yakıştırmaların, esas işini, yani Başkent'e hizmeti gölgelemesinden de endişe ediyor" ifadelerini kullandı.

Avcı'nın yazısından satır başları şöyle: