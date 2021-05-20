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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

    Sağlık Bakanı Koca: Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü

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    Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayısının 10 binin altına düştüğünü söyledi. Toplantıya video konferansla katılan BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, "Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz" dedi.

    Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kritik toplantı saat 17.00'de başladı. Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına video konferansla ile katıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor. 

    Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde; 

    • Kapanma döneminden sonraki ilk bilim kurulu toplantımızı yaptık. Kapanma dönemi sonrası uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğin öngörüyoruz.
    • Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da demin bizimle beraberlerdi. Şu an Özlem Küreci hocamız çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur hocamız şu an beni dinliyorlar.
    • Bugün Uğur hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz. Öncelikle bugün de medyaya yansımış oldu son olarak bildiğiniz gibi 27 Aralık'ta ilk sözleşmemizi yapmış idik, ondan üç ay önce görüşmelerimiz olmuştu. Bu süreçte neredeyse haftada iki kez telefonda görüşmelerimiz oldu. Çok yoğun gayret gösterdiniz.
    • En son 120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun çabalarınızla imzalanmış oldu. 4 ayda 120 milyon doz Alman aşısı gelecek.

    BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: 

    • Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakanımın anlattığı gibi Aralık'tan beri beraber konuşuyoruz. Türkiye'ye uyguladığımız aşıyı nasıl getirebiliriz diye. Aralık'ta 1,5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağ olsun iki üç hafta arada istediği dozları yükselttiler.
    • 120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum çünkü şimdi Türkiye bu altıncı ayın sonuna kadar, Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz.
    • Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceği hakkında anlaştık. Allah'ın izniyle biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz.
    • Üçüncü dozu 2022 yılı için öneriyoruz. Üçüncü doz, en erken altı ay en geç dokuz ay içinde uygulanmalıdır.
    • Aşı, 30'dan fazla varyantta etkili. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da aşımız yüzde 25’le yüzde 30 oranında etki gösteriyor. Bu etkide yüzde 70, yüzde 75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz.
    • Türkiye'ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacağız
    • Türkiye'de hem aşı üretmek hem Ar-Ge yapmak istiyoruz.

    Soru-Cevap

    • (Yerli aşı çalışmaları) Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları bitti. Faz 3 çalışması 2 hafta içerisinde başlayabilir. Eylül ayında acil kullanım onayıyla birlikte kullanımı söz konusu olabilir. 
    • (Aşılama yaşları ve tedbirler) Haziranda 30 milyon aşı ile birlikte, tedarikte sorun yaşanmazsa peyderpey 20 yaşa kadar inmek istiyoruz. Aşılama oranı 65 yaş üstünde yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz.  Vakalar 9 bin 385’e kadar düştü. Kapatmaktansa kişisel kontrolleri sağlamaktan yanayız. Yaygın aşılamayla birlikte, pandemiyi gündemimizden çıkarmak en önemli hedefimiz olacak 
    Etiketler:
    Uğur Şahin, vaka sayısı, BioNTech, Pfizer, Fahrettin Koca
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