Babacan ve Karamollaoğlu'ndan Akşener'e destek

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ziyaret için bulunduğu Rize’de bir kaç noktada bazı provokatif eylemlerle karşı karşıya kaldı.

Olayın ardından Twitter hesabından destek mesajı paylaşan DEVA Partisi lideri Babacan, “Sayın Meral Akşener'e Rize'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Sayın @meral_aksener’e Rize’de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Ali Babacan (@alibabacan) May 20, 2021

​Başka bir destek mesajı da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Karamollaoğlu, “Siyasetçi her yerde halkla buluşma ve fikrini ilan etme hakkına sahiptir. Sayın Meral Akşener’e, Rize İkizdere ziyaretinde yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Misafirperverliğe yakışmayan bu çirkin davranışı kınıyor, Meral Hanım’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.