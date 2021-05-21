Batman'da askeri tesise saldırı girişimi

Batman'da bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu.
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" denildi.
Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur.— Batman Valiliği (@batmanvaliligi) May 20, 2021
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