Denetimden kaçan sürücü, bekçilere çarptı: Birinin bacağı koptu

İstanbul'da polisin, ’dur’ ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü, kaçışını sürdürdüğü sırada Küçükçekmece’de denetim yapan gece bekçilerine çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 bekçiden birisinin bacağı koptu, diğer bekçi ise yaralandı. Şüpheli sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar’da devriye gezen polis ekipleri, Önder Çınar’ın kullandığı otomobilden şüphelenerek ’dur’ ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, kaçarak Küçükçekmece istikametine doğru aşırı süratli şekilde ilerledi.

Bu esnada Çınar, denetim yapan gece bekçilerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle denetim noktasındaki 2 bekçisi yola savruldu. Kaçan otomobil ise caddedeki aydınlatma direğineçarparak yaklaşık 200 metre sonra durdu. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine

Kazada bir bekçinin bacağının dizden koparak ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralı 2 bekçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kaçan sürücü Önder Çınar’ı kaza sonrası gözaltına aldı. Şüpheli sürücü, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası gözaltına alınan Çınar’ın alkollü olduğu ileri sürüldü.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, caddeyi trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanması sonucunda, kazaya karışan otomobil kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.