'Bir İsrailli öldürsem cennetlik olurum' diyen Mehmet Ali Erbil’den yeni açıklama: Sözlerim yanlış yere çekildi

"Bir İsrailli öldürsem cennetlik olurum" diyen Mehmet Ali Erbil, sözlerinin yanlış yere çekildiğini belirtti ve "İsyanım İsrail halkına yönelik değil, İsrail devletinin politikasınadır. Bu sözlerimden sonra Türkiye'deki bazı Yahudi dostlarımdan mesajlar aldım. Eğer bilmeden onları kırdıysam çok üzülürüm" dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili olarak "Bir İsrailli öldürsem cennetlik olurum" diyen Mehmet Ali Erbil, 'sözlerinin yanlış yere çekildiğini' belirtti.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD’ye de tepki gösteren Erbil, “Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın bile sözlerini saptıran bir Amerikan zihniyeti var. Dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi İsrail'in bu zulmüne tepki gösteren başka lider yok” dedi.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Erbil’in açıklamaları şöyle:

'İsrail halkının ne suçu olabilir?'

Benim sözlerim de yanlış yere çekildi. Bu sözlerimden sonra Türkiye'deki bazı Yahudi dostlarımdan mesajlar aldım. Eğer bilmeden onları kırdıysam çok üzülürüm. Benim tepkim de öfkem de İsrail devletinin bu vahşi politikasına. İsrail halkının ne suçu olabilir? Onların da büyük bir bölümü Filistin halkına yapılan bu zulümden rahatsızdır diye düşünüyorum.

'Bu suçlama hem ülkemiz hem de Erdoğan için büyük bir haksızlıktır'