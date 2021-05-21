Cumhurbaşkanı kararı ile 8 fakülte ve 2 enstitü kuruldu

Bazı fakülte ve enstitülerin kurulması, bazı fakülte, enstitü ve yüksekokulların kapatılması ile bazı fakültelerin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Nişantaşı Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi, İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi, Ege Üniversitesi'nde Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon Üniversitesi'nde Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Avrasya Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi, Dicle Üniversitesi'nde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Amasya Üniversitesi'nde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kuruldu.

Ege Üniversitesi'nde İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, Gümüşhane Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler ile Fen Bilimleri enstitüleri, Afyon Kocatepe Üniversites'inde Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Amasya Üniversitesi'nde Teknoloji Fakültesi kapatıldı.

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin adı İslami İlimler Fakültesi, İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin ismi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirildi.