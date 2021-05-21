Ankara'da FETÖ operasyonları: 127 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda, 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada ise 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün emniyet, jandarma ve adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 127 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara'da FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda, 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada ise 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
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