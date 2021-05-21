Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının görüntüleri ortaya çıktı

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan, şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin yeni bilgi, fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Özer'in, 20 Nisan Salı günü 17.15 sıralarında 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile havalimanına geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ederek arka koltuktaki sırt çantasını aldığı görülüyor.

Özer'in daha sonra yürüyerek 3 numaralı kapıya geldiği, 17.21'de terminale giriş yaptığı, saat 17.46'da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yaparak ayrıldığı anlar görüntülere yansıyor.

Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçışına ilişkin yeni bilgi ve görüntüler ortaya çıktı. © AA

Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçışına ilişkin yeni bilgi ve görüntüler ortaya çıktı. © AA

Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçışına ilişkin yeni bilgi ve görüntüler ortaya çıktı. © AA

Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçışına ilişkin yeni bilgi ve görüntüler ortaya çıktı. © AA 1 / 4 © AA Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçışına ilişkin yeni bilgi ve görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57'de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptıran Faruk Fatih Özer'in, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra 19.25 sıralarında C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek uçağa bindiği anlar yer alıyor.

Kayıtlarda, Özer'in havalimanı içerisinde bulunduğu süre boyunca herhangi bir kişiyle temasının olmadığı ancak sakin görüntüsüyle, çıkışını sıradan bir seyahat gibi göstermeye çalıştığı da dikkati çekiyor.