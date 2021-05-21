Kulis: Erdoğan ve Bahçeli, Soylu'ya destek veriyor; görevden alınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Sedat Peker'in bir süredir hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdiği ifade edildi. Erdoğan'ın Soylu'yu görevden almayacağı ve istifasını istemeyeceği ileri sürüldü.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddialarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun kulislerden aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soylu'ya destek veriyor. Erdoğan'ın Soylu'yu görevden almayacağı ve istifasını istemeyeceğinin altı çizilirken, bu tutumun en önemli nedenlerinden birinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve İçişleri Bakanlığı'nın hedefini Kandil'e çevirmesi. Soylu'nun görevden alınması durumunda bu operasyonların tehlikeye gireceği düşünülüyor.

Erdoğan’ın Soylu’yu görevden almak istememesinin bir diğer nedeninin de mafyanın eline koz vermek istememesi olduğuna dikkat çekiliyor. İktidar kanadı, Soylu'ya kumpas kurulduğunu düşünürken, muhalefet ise Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyor. Ancak iktidar blokunun Meclis'te Soylu ile ilgili kurulacak bir araştırma komisyonuna da izin vermeyeceği belirtiliyor.

'17-25 Aralık benzetmesi'

Kulislerde Peker'in Soylu'ya yönelik iddialarının iktidar kanadınca 17-25 Aralık sürecine benzetildiği belirtiliyor. O dönemde de bakanlarla ilgili çeşitli iddiaların kamuoyuna taşındığı, arkasından FETÖ'cü savcıların soruşturma başlattıkları ve Türkiye’nin bu olayların ardından hızla 15 Temmuz sürecine doğru sürüklendiği kaydediliyor.

Şimdi de 'Terör örgütlerinin o dönem Türkiye üzerinde başaramadıkları emellerini, bir suç örgütü lideri üzerinden yapmaya çalıştığı' iddia edilirken, bu nedenle de iktidarın yakın bir tarihte mafya ve suç örgütü liderleri üzerine de yeni bir operasyon başlatacağı ve bu operasyonun ilk hedefinin de Peker ve arkasındaki yapılanmanın olacağı dillendiriliyor.