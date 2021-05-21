Süleyman Özışık yazılarına ara verdi: 'Devam et' demelerine rağmen gazete yönetiminden müsaade istedim

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, 'aklanıncaya kadar yazılarına ara verdiğini' söyledi. "Üzerimde oluşan böyle bir şaibe varken köşe yazarlığına devam etmeyi onurum kabul etmiyor" diyen Özışık, "Arkamda durmalarına ve 'Yazılarına devam et' demelerine rağmen gazetem 'Türkiye'nin yönetiminden müsaade istedim" ifadesini kullandı.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yayınladığı video sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusunda bulunduğu Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, 'aklanıncaya kadar yazılarına ara verdiğini' söyledi.

Kendisini 'yol ortasında çıkan bir çatışma sonucu seken kurşunun isabet ettiği alakasız adam gibi' hissettiğini belirten Özışık, "Tamamen gazetecilik refleksiyle bir yıl araştırdığım ve araştırdığımı da devlet kademesine bilgi alma amacıyla bildirdiğim DHKP-C ve FETÖ konulu iki dosyanın sonuçlarının ta buraya uzayacağı aklımın ucundan bile geçmedi" dedi.

Özışık, gazeteci olarak haber konusu olan herkesle konuştuğunu, bugün olsa yine konuşacağını belirterek "Ama konuştuğum hiç kimse ile 'ticari, istihbari ve gayri hukuki veya gayrı ahlaki' bir ilişkim olmadı. Buna Allah'ım şahittir. Hınç, nefret ve garez duyguları ile saldıranların ne dediği umurumda değil. Ama bugüne kadar bana inanan, güvenen ve söylediğim söze itibar eden herkesin şunu bilmesini istiyorum. Ben sizin başınızı yere eğeceğiniz hiçbir şey yapmadım. Sizi utandıracak, 'Sen de mi' dedirtecek hiçbir işin içinde olmadım" diye yazdı.

'Düştüğüm yer, Yusuf'un kuyusudur'

Soylu'nun kendisi ve kardeşi Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Özışık, 'Aklanıncaya kadar ara' başlıklı yazısına şöyle devam etti: