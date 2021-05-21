Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle 20 tekne battı.

Balıkesir Ayvalık'ta saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu. Sağanak ve fırtına sahildeki balıkçı, gezi ve dalış teknelerine de zarar verdi.

Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı. Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü.

Lamba direkleri devrildi

Altınova'da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Gönül Yolu Köprüsü yakınlarında bulunan bir zeytin ağacı ve birkaç sokak lambası direği de devrildi.

Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparken, ilçede hasar tespiti çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.