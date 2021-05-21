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    AK Partili Şen, Akşener'in ziyaretini yorumladı: İftira attığı Erdoğan'ın memleketine gidiyor, apaçık provokasyon işi

    © Fotoğraf : Twitter / Lütfü Türkkan
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize ziyaretinde yaşananları değerlendirdi. Akşener'in Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamasına değinen Şen, "Bu konuşmayı yapıyor, korkunç tepkiler alıyor. Hemen arkasından iftira attığı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketine gidiyor. Apaçık provokasyon işidir"

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı bir televizyon programında gündemde yer alan konulara dair soruları yanıtladı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Benyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" şeklindeki açıklamasını değerlendiren Şen, ardından Akşener'in Rize ziyaretinde yaşananlara değindi.

    İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre Şen, şunları söyledi:

    • "Bir muhalefet partisi genel başkanı Amerikan sözcüsü ağzıyla konuşuyor. Bu çok hayret verici bir şeydir. Bu konuşmayı yapıyor, korkunç tepkiler alıyor. Bazılarına göre siyasi hayatının en büyük hatasını yapıyor, belki bitişine sebep olacak bir hata. Hemen arkasından iftira attığı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketine gidiyor. Apaçık provokasyon işidir.

    'Harika bir provokasyon filmi çekeriz diye Rize'ye gittiler'

    • Şunu söyleyebilir; 'Biz 15 gün önceden planlamıştık.' Planlar bazı durumlarda gözden geçirilebiliyor bazı durumlarda ve değiştirilebiliyor. Böyle bir durumda doğrudan, çok güzel, harika bir provokasyon filmi çekeriz diye Rize'ye gittiler. Bunlar kınanır, siyaset nezaket dili. En ağır sözlerini kınama şeklinde gösterir, bunun ötesine geçmemeye çalışır. Bazıları bunu yeterli bulur bulmazlar. Siyasal ahlak diye düşündüğümüzde edep diye bir kavram yok mu? Nerede o?"

    ​Saadet Partisi ile ittifak sinyali

    Şen, kendisine yöneltilen "Saadet Partisi ile ittifak yapılır mı?" sorusunu da yanıtladı. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesini hatırlatan Şen, "Bu çok olumlu bir yaklaşım ve beraberlik, bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Bunu Saadet Partisi içinde uygun görmeyen yöneticiler olabilir, bu demokratik haklarıdır. Neticede bir şeye karar verilmesi gerekiyor. Rahmetli Erbakan hocamızın hayali ve ideali olan büyük Türkiye'nin yanında mı olunacak yoksa 'biz iktidara geldiğimizde bu projelerin hepsini durduracağız' denilen, Türkiye'yi geride bırakan, bağımsızlığına engel olan birileri ile mi birlikte olunacak?" diye konuştu.

    Etiketler:
    Provokasyon, Meral Akşener, Benyamin Netanyahu, Mustafa Şen, AK Parti
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