Kayıt
11:16 21 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Giresun'da sızıntı tespit edilen çöp tesisi

    Çöp tesisinin atık suyu içme suyuna karıştı: 'Çeşmeden akan suyla ne abdest alabiliyor ne banyo yapabiliyoruz'

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1044556711_2:0:2000:1124_1200x675_80_0_0_a374501f7fdffdc7f076a889cf772c45.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105211044556832-giresunda-sizinti-tespit-edilen-cop-tesisinin-faaliyetine-durdurma/

    Giresun'da bir çöp tesisi, atık suyun içme suyuna sızdığı gerekçesiyle kapatıldı. ÇED raporunun hukuka aykırı şekilde alındığı belirlenen tesisin yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı. Bölge halkı ise "Çeşmeden akan suyla ne abdest alabiliyor ne banyo yapabiliyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

    Giresun Görele'ye bağlı Çavuşlu beldesinde, 6 yıl önce faaliyete alınan, kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanan çöplerin depolandığı Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi'nden atık su sızdığı, çöplerin ayrıştırılmadığı, tıbbi atık ile tesis kapasitesinin üzerinde depolama yapıldığı iddia edildi.

    Çöplerden gelen ve arıtılmayan atık suların, dere yatağına döşenen ve denize ulaştırılan borularda oluşturduğu hasar nedeniyle dere ve içme suyunu kirlettiğini savunan belde sakinleri, konuyu yargıya taşıdı. 

    ''ÇED olumlu' raporunda hukuka aykırılık var'

    Ordu 2. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu sonrası, tesisin mevzuata aykırı olarak yaşam alanları ile su kaynaklarının yakınına konumlandırıldığını, tesisteki depolama yönteminin hava, su ve toprakta kirliliğe neden olduğunu, kurulum aşamasında alınan 'ÇED olumlu' raporunda hukuka aykırılık olduğunu belirterek, ÇED raporunun iptaline ve tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. 

    Görele Cumhuriyet Başsavcılığı da tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlattı.

    'Karadeniz’deki balık popülasyonunun tehdit altına olduğu değerlendiriliyor'

    Yöre halkının avukatı Ozan Karagöz, tesiste kapasitenin üzerinde kullanım ve depolama şekli nedeniyle oluşan atık suyun doğrudan dereye ve dere yoluyla Karadeniz’e karıştığını söyledi. Tesisin suda kirlilik oluşturduğunu savunan Karagöz, şunları söyledi:

    "Tesisin faaliyette olduğu dönem içinde buradan kaynaklanan kirlilik nedeniyle Karadeniz’deki balık popülasyonunun tehdit altına olduğu değerlendiriliyor. Tesisten doğan zehirli atık sularının Karadeniz’e erişmesi, denizdeki oksijen yoğunluğunu düşürerek büyük kirliliğe sebep oluyor. Hem savcılık soruşturması hem idare mahkemesinde yapılan tespitlere göre, bölge halkı ve uzun vadede Karadeniz için kirlilik kaynağı olan bu tesisin hızlı şekilde kapatılarak faaliyete son vermesi gerekiyor." 

    Karadeniz’de ciddi kirlilik tehdidi olduğunu dile getiren Karagöz, "Analiz raporlarında tesisten her gün için sadece 5 ton atık su üreteceği değerlendiriliyor. Geride bırakmış olduğumuz her yıl için 100 tonluk atık su miktarının her gün için 5 tona eriştiğini değerlendirdiğimizde bu durum Karadeniz için çok büyük bir risk ve tehdit taşımaktadır. Mahkemenin verdiği ÇED raporunun iptali kararı çok önemli ve değerli bir karardır" diye konuştu.

    'Çöplerin arasında tıbbi atık bile vardı'

    Çavuşlu beldesinde yaşayan Rıza Keskin de tesiste vahşi depolama yapıldığını ve çöp suyunun arıtılmadan dereye akıtıldığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

    "Geceleri suyu dereye bastılar. Aşağıda köylerin su depoları var. Buraların ihtiyacı olan suyu dereden alıyoruz. Buraya normalde 98 ton civarında çöp gelmesi gerekirken, günlük 400 ton çöp getirdiler ve ayrıştırmadılar. Çöplerin arasında tıbbi atık bile vardı. Dökülmesi yasak olan cürufu buraya döktüler. Bunların hepsi Çavuşlu halkını zehirledi. 300 tonun üzerinde çöp dökülmesi için burada genişletme yapılacaktı. Dava açtık ve haklı olan davamızı kazandık."

    Beyli Mahallesi'nin muhtarı Sami Durmuş ise "Çavuşlu’da 7 mahallemizin içme suyu bu dereden temin ediliyor. Su kuyularımız aşağıda ve bu çöpün suyu dereye karışıyor. Çeşmeden akan suyla ne abdest alabiliyor ne banyo yapabiliyoruz ne de hayvanlarımız içebiliyor. Bizim yaşam standardımızı elimizden aldılar" dedi.

    Selim Hamzaoğlu da "Çöp tesisi yapıldıktan sonra Çavuşlu yaşanamaz hale geldi. Tesisten kaynaklı aşırı çöp kokusu var, sular dereye sızıyor" diye konuştu. 

    Etiketler:
    içme suyu, su, Durdurma, tesis, Çöp, Giresun
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şampiyon Beşiktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi rekor kırdı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet