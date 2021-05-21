Oğlu ve yeğenine tabancayla ateş ettirmişti: Düzce'de tepki çeken görüntünün cezası belli oldu

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada Yeşilçimen köyünde ikamet eden Nergis A'nın, 2 gün önce yeğeninin askere gitmesini kutlamak amacıyla evinin bahçesinde yakınlarıyla toplandığı belirtildi.
Burada kendisine ait ruhsatlı kurusıkı tabancayla havaya ateş eden Nergis A'nın, daha sonra aynı tabancayla 16 yaşındaki oğlu Arda A. ve 8 yaşındaki yeğeni Enes Talha T'ye ateş ettirdiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
- "Söz konusu olay, sosyal medya ve yaygın medyaya haber konusu olmuştur. Güvenlik güçlerimiz, konunun takibini yaparak şüpheli Nergis A'yı ikametinde yakalamıştır. Söz konusu tabanca, mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca Nergis A. hakkında 5729 sayılı kanun gereğince 1730 lira idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiştir."
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