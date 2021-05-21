Oğlu ve yeğenine tabancayla ateş ettirmişti: Düzce'de tepki çeken görüntünün cezası belli oldu

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada Yeşilçimen köyünde ikamet eden Nergis A'nın, 2 gün önce yeğeninin askere gitmesini kutlamak amacıyla evinin bahçesinde yakınlarıyla toplandığı belirtildi.

Burada kendisine ait ruhsatlı kurusıkı tabancayla havaya ateş eden Nergis A'nın, daha sonra aynı tabancayla 16 yaşındaki oğlu Arda A. ve 8 yaşındaki yeğeni Enes Talha T'ye ateş ettirdiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: