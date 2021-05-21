CHP'li Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili davada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından "Yine gidecektir" şeklinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlamalarıyla hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlandı

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Kaftancıoğlu katılmazken avukatı Lahika Karaduman yer aldı. Duruşmada Altun'un avukatı Abdulmelik Yavaşçı da hazır bulundu.

'Cezalandırılmasını istiyoruz'

Avukat Abdulmelik Yavaşçı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek "Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Suat Özçağdaş hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açılmış olup derdesttir. Dava dosyamızın bu dosyayla birleştirilmesini talep ediyoruz. Sanığın dosya içerisindeki beyanlar ve delillere göre suç işlediği sabittir, cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Karaduman ise "Müvekkilimi gelecek celse hazır edeceğiz, müvekkilim görevi sebebiyle mazeretlidir" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tensip zaptında duruşmaya gelmemesi halinde hakkında zorla getirme emri düzenleneceği ihtar edilmesine rağmen duruşmaya katılmayan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi. Anadolu Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın örneğinin istenmesine ve dosyaların birleştirilmesi hususunda mahkemeye sorulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.