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    Abdurrahman Dilipak

    Dilipak'tan savcı Akbulut'un görevden uzaklaştırılmasına tepki: Adaleti viran etmeyin, Eyyub'un sabır taşını çatlatmayın

    © AA
    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (807)
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105211044557461-dilipaktan-savci-akbulutun-gorevden-uzaklastirilmasina-tepki-adaleti-viran-etmeyin-eyyubun-sabir/

    Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Kovid-19 hakkında çıkarılan genelgelerin hukuka uygun olmadığını belirten Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'un görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Dilipak, “Burada asıl hedef, Viranşehir savcısının şahsında bütün savcılardır. Adaleti ‘viran’ etmeyin, Eyyub’un sabır taşını çatlatmayın” dedi.

    Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarıyla ilgili eleştirilerini gündeme getiren Abdurrahman Dilipak, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevinden uzaklaştırılan Savcı Akbulut için Yeni Akit gazetesinde yazı kaleme aldı.

    Dilipak, “Bir yiğit adam çıktı, cesaret gösterdi, milletin sesine kulak verdi, CoVID fitnesinin arkasındaki derin gerçeği ortaya çıkartacak bir adım attı. Bir soruşturma başlattı” yorumunu yaptı.

    Abdurrahman Dilipak, yazısında şunlara yer verdi:

    “HSK’nın kararı, ‘Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle’ kabilinden bir karar gibi geldi bana. Hukuki olmaktan çok siyasi gibi. Burada asıl hedef, Viranşehir savcısının şahsında bütün savcılardır. Şimdi o savcılar düşünsünler. Haksızlıklar karşısında susanlardan olmayalım. Viranşehir savcısı Allah’a emanet. Allah onu korusun.

    Adaleti VİRAN etmeyin. Eyyub’un SABIR TAŞI’nı çatlatmayın! Bu ülkeye yazık, bu millete yazık.

    'Bu konu Peker’in videoları kadar başımızı ağrıtır'

    Evet, bir savcıya yapılan bir haksızlık, bütün hukuk camiasına yöneltilmiş bir tehdit anlamına gelir. O zaman siyasetçi, bürokrat, yargı ve bizler, herkes görevini hak ve adalet ölçüsünde yapsın. Kimsenin yargının harimi ismetine zarar verme lüksü yoktur.  Bakın bu konu, bu gidişle en az CoVID kadar, Peker’in videoları kadar başımızı ağrıtır. Birileri AK Parti’nin yoluna mayın mı döşüyor. Hadi bakalım şimdi yeni görevlendirilen savcı ne yapacak şimdi!

    Hale bakar mısınız, kendimiz için hak savunusunda savcının, hakimin hakkını savunmaya geldi sıra. Kendi hakkını savunamayanlar benim hakkımı nasıl savunacak. Adalet üzerinde tartışmaya sebep olacak işlemler konusunda en fazla Adalet Bakanlığının hassasiyet göstermesi gerek. Bir de üst kurul ve yüksek yargıdan başlayarak herkes. Adalet mülkün temelidir. Bu ilke istismar edilirse mülkün temeline dinamit konmuş olur. Bu soruşturma 3 ay ya da 6 ay sürermiş. Geciken adalet, adalet değildir. Hazırladığı soruşturma dosyası önünüzde verin kararını biz de bilelim. FETÖ’cü diye iftira atmayın ama, bir kulp takmayın. Soruşturma süreci el çektiriyor, sonra ya göreve iade ya da ihraç! Viranşehir Savcısı’na bu kararı verenleri Allah’a havale ediyorum.

    Şimdi millet adına yargılama yapan mahkemelere hangi savcı milletin iddialarına dayalı bir iddianame hazırlayabilir. Eğer yargı kendi hak ve onurunu savunamayacaksa, benim hakkımı nasıl koruyacak? Birileri taşları toprağa bağlayıp, Bill’in adamlarını sokağa salarak ne yapmak istiyor?”

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (807)

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    Etiketler:
    Görevden uzaklaştırma, Koronavirüs, Eyüp Akbulut, Abdurrahman Dilipak
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