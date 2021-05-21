Dışişleri'nden İsrail açıklaması: Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Filistin arasında imzalanan ateşkes nedeniyle bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, ateşkesten memnuniyet duyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
- İsrail’in Filistinlilere yönelik eylemleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz.
- İsrail’in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir.
- Uluslararası toplumun (Filistinlilere yönelik) bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz.
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