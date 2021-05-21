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    İzmir'in Çernobili'nin temizlenmesi için 'durma' eylemi başlatıldı

    'İzmir'in Çernobili'nin temizlenmesi için 'durma' eylemi başlatıldı

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105211044558715-izmirin-cernobilinin-temizlenmesi-icin-durma-eylemi-baslatildi/

    İzmir Gaziemir'de halk arasında 'İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler nedeniyle risk oluşturan eski kurşun fabrikasına dikkat çekmek amacıyla 'durma eylemi' yapıldı.

    'İzmir'in Çernobili' olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler nedeniyle risk oluşturan, 2013'te bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5.7 milyon TL ceza kesilen Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası, risk oluşturmaya devam ediyor.

    Tehlikeye dikkat çekmek amacıyla Gaziemir Belediyesi öncülüğünde her cuma günü düzenlemesi amaçlanan 'durma' eyleminin ilki, bugün gerçekleştirdi. CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko ve Tacettin Bayır, Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, tabip odası temsilcileri, çevre platformu temsilcileri ve ilçe başkanları eyleme katıldı.

    11 dakikalık eylem sonrası konuşan Başkan Arda, "Aslında bugün sözün bittiği noktadayız. 2007 yılında tespit edilmiş olan ve Türkiye'de kullanılmayan, europium 152 ve 154 izotoplarının kaçak bir şekilde Türkiye'ye getirilip buradaki kurşun fabrikasına gömüldüğünü öğrenmemizin üzerinden 14 yıl geçti. 2 yıldır belediye başkanı olarak buradaki tehlikeyi dile getirdim. Geldiğimiz noktada maalesef ki hiçbir adım atıldığını görmüyoruz" dedi.

    'Tehlike çok büyük'

    Bölgenin temizlenmesi için bilim insanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Arda, "Buradaki atıkların normal değerlerin 219 katı yüksek olduğu tespit edilmiş durumdadır. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Tehlike çok büyük. Bu atıkların nasıl getirildiğini biz bilmiyoruz ancak fabrika sahipleri çok iyi biliyor. Buraya devletin el koyması gerekiyor. Bilimsel yöntemlere göre burası temizlenmeli. Buradaki vatandaşlarımızın sağlık sorunları olduğunu biliyoruz. Bundan sonra her cuma 11 dakika burada durmaya devam edeceğim. Burası temizleninceye kadar söz veriyorum" dedi.

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    Etiketler:
    Eylem, Fabrika, Kurşun, radyoaktif sızıntı, Radyoaktif madde, radyoaktif, Çernobil, İzmir
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