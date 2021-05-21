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    Bakan Ersoy'un eşi meyve suyu paketinden çıkan 'küf' görüntüleri

    Bakan Ersoy'un eşi, meyve suyu paketinden çıkan 'küf' görüntülerini paylaşmıştı: Kutu içeceklerle ilgili uyarı

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    Türkiye
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    Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, meyve suyu paketinden çıkan 'küf' görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Bunun üzerine kutu içeceklerle ilgili uyarıda bulunan Prof. Dr. Özer Ergün, "Bir meyve suyunu ya da kapalı ambalajlarda bir içeceği içerken en önemli yapmamız gereken nokta bunu bardağa dökerek içmek" dedi.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un meyve suyu kutusundan çıkan yabancı maddenin görüntüsünü paylaşmasının ardından başlayan tartışmalarla ilgili İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün, değerlendirmede bulundu.

    Prof. Dr. Özer Ergün, yüzlerce tüketicinin meyve suyu kutularında istenmeyen durumlarla karşılaştığını ve internette şikâyet formları oluşturduğunu belirtti. Ergün, şunları söyledi:

    "Dolum teknolojisi iyi güzel ama dikkatsizlik. Çalışan personelin dikkatsizliği, ihmalden kaynaklanan şeylerdir. Bir meyve suyunu ya da kapalı ambalajlarda bir içeceği içerken en önemli yapmamız gereken bir nokta bunu bardağa dökerek içmek. Bunun sebebi de döktüğümüzde bardakta içerisinde yabancı cisim olup olmadığını, küflenmenin olup olmadığını görürüz. Eğer pipetle veya ağzımıza dikerek içersek bunları göremeyiz. En azından birkaç yudum arzu etmediğimiz üründen içmiş oluruz. Bu da bizim sağlığımızı tehlikeye sokabilir."

    'Bardağa dökerek içmek en önemli tedbirdir'

    Tüketicilerin meyve suyu satın alırken dikkat etmeleri gereken noktaları belirten Prof. Dr. Ergün, sözlerine şunları ekledi:

    "Eğer içini göremiyorsanız bir içeceğin, meyve suyu da dahil olmak üzere bunu bardağa dökerek içmek en önemli tedbirdir. O nedenle tüketiciler meyve suyu satın alırken ambalajlarına dikkat etmeleri lazım. Yırtık, delik, kirli, patlak, şişmiş ambalajları almaması gerekir. Aksi taktirde istenmeyen durumlar olabilir. Ekşime kokusu varsa, tadında bozukluk varsa; mikrobiyal üreme vardır, zehirlenmeye neden olur. Küflenme varsa, yine zehirlenmeye neden olabilir. Yabancı madde varsa da bu vücudumuza girer, belki de ameliyatla çıkarılabilecek bir duruma kadar gidebilir."

    'Bunu kasten yapan bir firma olamaz'

    Prof. Dr. Ergün, "Meyve sularını açtıktan sonra da buzdolabında muhafaza etmemiz gerekir ve bu süre de birkaç günle kısıtlıdır. İçerisinde topaklar, çekirdek, küf yumakçıkları, kağıt parçaları, sinek, arzu edilmeyen şeyler olarak görülebilmektedir. Hatta cam ve metal parçaları da görülebilmektedir. İçerisinde herhangi bir madde olması, maliyeti düşürmez aksine daha çok arttırabilir. Bu sebepten dolayı bunu kasten yapan bir firma olamaz. Tüketiciler böyle bir durumla karşılaştıklarında, arzu edilmeyen maddeler gördüğünde Tarım Orman Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine giderek şikâyette bulunabilirler" ifadelerini kullandı. 

    Etiketler:
    Özer Ergün, meyve suyu, Meyve suyu, içecek, kutu, Pervin Ersoy, Nuri Ersoy
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