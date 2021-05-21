Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlar içinde olduğu gerekçesiyle Hadi Özışık’ı oybirliğiyle üyelikten çıkardı.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker ile olan ilişkisini ortaya koyan video kayıtları ve açıklamalarının ortaya çıkmasının ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hadi Özışık’ı üyelikten çıkardı.

Birgün'ün haberine göre Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 20 Mayıs 2021 günü yaptığı toplantıda üyesi Hadi Özışık ile ilgili şikayetleri değerlendirdi.

Değerlendirmede, Özışık’ın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ Tüzüğü’nde belirtilen kuruluş amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle, bu bildirgede yer alan gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlar içinde olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Değerlendirme sonucunda Hadi Özışık’ın TGC Tüzüğü’nün ilgili maddeleriyle, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davranışları dolayısıyla oy birliğiyle üyelikten çıkarılmasına karar verildi.

TGC Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarma kararında şu ifadelere yer verildi: