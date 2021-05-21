Cumhuriyet gazetesi: Soylu'nun verdiği örneklerin çoğu Can Dündar dönemine ait

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT Haber yayınında bazı manşetlerini göstererek eleştirdiği Cumhuriyet gazetesinden açıklama geldi.

Soylu'nun verdiği örneklerin büyük çoğunluğunun Can Dündar'ın yayın yönetmenliği dönemine denk geldiği belirtilen açıklamada, o dönemki yönetim için 'İkinci Cumhuriyetçi bir ekip' nitelemesi kullanıldı. Açıklama, şöyle devam etti:

"Oysa, bugün Cumhuriyet gazetesi, bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileri ile birlikte dört yıl yürüttüğü hukuksal mücadele ve Yargıtay’ın da onadığı bir mahkeme kararı sonucu yönetime gelen cumhuriyetçi kadro tarafından yayımlanmaktadır."

'Cumhuriyet gazetesi 2018'de cumhuriyetçi çizgisine oturduğunu kamuoyuna duyurdu'

Gazete yönetiminin 2018 yılında değiştiği hatırlatılan açıklamada "Cumhuriyet gazetesi, 2018 Eylül ayı başında Atatürk’ün adını verdiği ve Yunus Nadi’nin kurduğu cumhuriyetçi çizgisine oturduğunu kamuoyuna duyurmuştur" ifadesine yer verildi.

Bu çizginin herhangi bir suç ya da terör örgütü ile ilişkilendirilmesinin bir kasıtlı çarpıtmadan öteye gidemeyeceği anlatılan açıklama, "Cumhuriyet’in çizgisi, apaçık bellidir; demokrasiden, laiklikten, özgürlüklerden, bağımsızlıktan ve ulusal bütünlükten yanadır. Okurlarının desteğiyle dimdik ayakta duran Cumhuriyet gazetesi, demokrasinin ve özgürlüklerin düşmanı olan her türlü karanlık güce, mafyaya, suç örgütüne ve onlarla işbirliği yapan siyasete ve siyasetçiye karşı, haberleri, yazarları ve kalemiyle mücadeleyi görev bilir" sözleriyle sona erdi.

Can Dündar: Bütün sorumluluk benim ve bunu gururla söylüyorum

Bu açıklamanın yayımlanmasının ardından Can Dündar, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Dündar, "Doğrudur Cumhuriyet gazetesi. Bütün sorumluluk benim. Ve bunu gururla söylüyorum. Kimseyi suçlayıp ihbarcılık yapmadan... Soylu'nun gözüne girmeye çalışmadan; utanmadan" dedi.