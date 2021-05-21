Gazeteci Melis Alphan, beraat etti

Gazeteci Melis Alphan’ın 2015 yılında Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarına ilişkin yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Beraat ettim. Çok mutluyum. Yanımda olan can arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, destek olan herkese çok teşekkür ederim 💜 — melis alphan ♀ (@melisalphan) May 21, 2021

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Birgün'ün haberine göre Melis Alphan ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda gazeteci ve milletvekili takip etti.

Duruşma savcısı, önceki duruşma verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Alphan ise söz alarak beraatini talep etti.

Duruşmada savunma yapan Avukat Ali Deniz Ceylan, "Müvekkil gazetecidir, fotoğraf paylaşmıştır. Bu fotoğrafın paylaşılmasından sonra oluşmuş bir tehlike yoktur. Bir şiddet unsuru ya da çağrısı yoktur. Maddi unsurdan söz etmek mümkün değildir" diyerek beraat istedi.

Mahkeme heyeti ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla yargılanan ve 7.5 yıla kadar hapsi istenen gazeteci Melis Alphan’ın beraatine karar verdi.

Ne olmuştu?

Alphan hakkında 21 Mart 2015’te Diyarbakır’daki Nevruz kutlaması sırasında çekilen bir fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle ‘basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’tan bir buçuk yıldan yedi buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, söz konusu görselde PKK flaması ve Abdullah Öcalan’ın posterlerinin yer aldığı, paylaşıma ‘Newroz Piroz Be (Nevruz kutlu olsun)’ yorumu yapıldığı kaydedilmişti.