YouTube'dan Sedat Peker kararı

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yayınladığı videoların toplam izlenme sayısı, 25 milyonu geçti.

YouTube, 5.8 milyon izlenen altıncı videosunun ardından Peker'e 'onay işareti' verdi.

© Fotoğraf : YouTube Peker'in YouTube'da 394 bin abonesi bulunuyor.

Google, onay işaretini şöyle açıklıyor: "YouTube kanal adlarının yanında doğrulama onay işaretinin olması, YouTube'un ilgili kanalı doğruladığını gösterir. Kanalın doğrulanmış olması, bu kanalın bir içerik üreticiye, sanatçıya, şirkete veya tanınmış kişiye ait resmi kanal olduğu anlamına gelir. Doğrulanan kanallar, resmi kanalların YouTube'da benzer adlara sahip diğer kanallardan ayırt edilebilmesine yardımcı olur."