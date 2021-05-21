CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitch fenomeni Jahrein'in yayınına katılacağını açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumartesi akşamı ben ve sarayın bana atadığı troller, Jahrein’in misafiriyiz. Gençler bekliyorum sizleri. Gelin sohbet edelim" ifadelerini kullandı.

Cumartesi akşamı ben ve sarayın bana atadığı troller, Jahrein’in (@jahreindota) misafiriyiz 😎

Gençler bekliyorum sizleri. Gelin sohbet edelim. pic.twitter.com/lJ9Y2v6vif — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 21, 2021

Daha önce 'Jahrein' adıyla bilinen Twitch fenomeni Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Allah aşkına nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi? 2018 seçim bildirgenizi okudum şimdi. Bana hiç yeterli gelmedi. Ne olur birileri çıkıp artık bu gençlik için ayakları yere basan sağlam bir plan açıklasın" demişti.

Kılıçdaroğlu ise Jahrein'e "Konuşulacak çok şey var. Ben hazırım. Chat'te hazır olduğunda haber ver" yanıtını vermişti.

Konuşulacak çok şey var. Ben hazırım. Chat de hazır olduğunda haber ver. https://t.co/nGg1C2cqgZ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2021

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