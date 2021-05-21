AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar: Süleyman Soylu görevinin başında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin bir Twitter paylaşımı yapan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Bakan Soylu'nun ‘görevinin başında’ bulunduğunu belirtti.
Tayyar, "Az önce @suleymansoylu bakanımızın yanından ayrıldım. Peker’den savcı ve muhabire uzanan içerdeki kirli ağı öğrenince midem bulandı, devletim adına üzüldüm. Çok yazık. Bu arada @suleymansoylu bakanımız kırgın ama keyifliydi. Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun" dedi.
Az önce @suleymansoylu bakanımızın yanından ayrıldım.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) May 21, 2021
Peker’den savcı ve muhabire uzanan içerdeki kirli ağı öğrenince midem bulandı, devletim adına üzüldüm.
Çok yazık.
Bu arada @suleymansoylu bakanımız kırgın ama keyifliydi.
Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun.
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