Küçükyılmaz: Mafya babasının iddialarından medet uman siyasetçi ve gazeteciler, bu eylemlere de bel bağlayacak mı?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz sosyal medyadan "Bir süredir bir mafya babasının iddialarından medet uman pek solcu, muhalif siyasetçi ve gazeteciler, bakalım şimdi de FETÖ’nün savcı, bürokrat, gazeteci kılıklı kamikaze eylemlerine de bel bağlayacak mı?" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Bir süredir bir mafya babasının iddialarından medet uman pek solcu, muhalif siyasetçi ve gazeteciler, bakalım şimdi de FETÖ’nün savcı, bürokrat, gazeteci kılıklı kamikaze eylemlerine de bel bağlayacak mı?"

Bir süredir bir mafya babasının iddialarından medet uman pek solcu, muhalif siyasetçi ve gazeteciler, bakalım şimdi de FETÖ’nün savcı, bürokrat, gazeteci kılıklı kamikaze eylemlerine de bel bağlayacak mı? — M. Mücahit Küçükyılmaz 🇹🇷 (@mucahitkyilmaz) May 21, 2021

Söz konusu açıklama Anadolu Ajansı muhabirlerinden Musab Turan'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Soylu hakkındaki iddialarını sormasının ardından geldi.