İşine son verilen AA muhabirinden açıklama

Instagram üzerinden açıklama yapan Musab Turan'ın paylaşımı şöyle:

"Benim Babam Ali Seydi Turan, Sultanbeyli AK Parti teşkilat kurucusu. Bugün gündemi takip eden bir gazeteci olarak oradaydım. Tarım bakanının açıklaması, bunları nasıl haberleştirebilirim falan. Sayın Bakanın danışmanı Rıdvan Tezel pişkin bir şekilde kulağıma geldi, dedi 'Soru sormuyoruz'. Burada bende kayış attı. Şimdi zaten orada Demirören Haber Ajansı, Anadolu Ajansı, TRT Haber var. Zaten bu adamlar size ne sorabiliyor ki? Baktım ki bu özgüven hayra alamet bir şey değil. Kendi içimde düşündüğüm şey şu AK Parti’nin artık fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Siyaset kurumu hayatımızın öyle içinde ki hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz sadece siyaseti düşünüyoruz. Siyaset kurumunun adalet ekseninde kendi rayına oturması lazım. Hatamı kabul ediyorum. Sorularını sordun, niye çocuğunu karıştırıyorsun?.. Onu söylemem şık olmadı. Gururla onurla çalıştığım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansına halel getirdiğini düşünüyorum. Oradakileri zor durumda bıraktım… Sorumda duygusallaştığım için özür dilerim ama soru sorduğum için özür dilemem. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen içinizdeki merhameti uyandırın, Allah bizimledir."