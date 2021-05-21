Meteoroloji'den 6 şehir için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Suriye kaynaklı toz uyarısında bulundu. Uyarı kapsamındaki illerden Mardin'de etkili olmaya başlayan toz taşınımı elektrik kesintisine neden oldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü toz taşınımı hakkında yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Suriye kaynaklı toz taşınımının bu gece saatlerinde ve yarın Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ulaşımında ve aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Mardin’in Suriye sınırında bulunan Kızıltepe ilçesinde toz fırtınası rüzgarın etkisiyle hayatı olumsuz etkiledi. Birçok kırsal mahallede elektrik kesintisi yaşanırken toz fırtınası her yeri kapladı.

Suriye tarafından gelen toz fırtınası sınır ilçesi olan Kızıltepe ve kırsal mahallelerini dakikalar içerisinde kapladı. Toz bulutları görüş mesafesini düşürürken vatandaşlar korunmaya çalıştı.