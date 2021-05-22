Musab Turan'ın babası Ali Seydi Turan: Tasvip etmiyorum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili sorduğu sorunun ardından Anadolu Ajansı'ndaki işine son verilen Musab Turan ile ilgili babası da bir açıklama yaptı.