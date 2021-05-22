Musab Turan'ın babası Ali Seydi Turan: Tasvip etmiyorum

Musab Turan’ın açıklamasının ardından baba Ali Seydi Turan da açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turan şunları söyledi:
“21.05.2020 tarihli ulusal basında haber programlarında adı geçen Musab Turan'ın babası olarak sorulan soruyu ve soru şeklini tasvip etmediğimi kamuoyuna deklare ediyorum. AK Parti’nin kuruluşundan bugüne gururla bu davanın neferi oldum."
Kamuoyuna duyurulur:— Ali Seydi Turan (@aliseydituran) May 21, 2021
21.05.2020 TARIHLI ULUSAL BASINDA HABER PROGRAMLARINDA ADI GEÇEN MUSAB TURAN 'IN BABASI OLARAK SORULAN SORUYU VE SORU SEKLINI TASVIP ETMEDIGIMI KAMUOYUNA DEKLARE EDIYORUM.
AK PARTININ KURULUŞUNDAN BU GUNE GURURLA BU DAVANIN NEFERI OLDUM. +
"Parti teşkilatımın her kademesinde bulundum. Duruşumda bir milim sapma olmamıştır. Oğlumun Türkiye kamuoyunu meşgul etmesinden dolayı rahatsız olduğumu beyan eder, saygılarımı sunarım.”
PARTI TESKILATIMIN HER KADEMESINDE BULUNDUM. DURUŞUMDA BIR MİLİM SAPMA OLMAMISTIR.— Ali Seydi Turan (@aliseydituran) May 21, 2021
OGLUMUN TURKIYE KAMUOYUNU MESGUL ETMESINDEN DOLAYI RAHATSIZ OLDUGUMU BEYAN EDER, SAYGILARIMI SUNARIM.
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