İçişleri Bakanlığı danışmanlarından Biradlı: Soylu’dan sonra sıranın kime geleceğini biliyoruz size fırsat vermeyeceğiz

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanlığı danışmanı Cihat Biradlı, "Süleyman Soylu’dan sonra sıranın kime geleceğini çok iyi biliyoruz. Size o fırsatı vermeyeceğiz" dedi.
Biradlı paylaşımına ayrıca, "Soylu kırmızı çizgimizdir" etiketini ekledi.
Süleyman Soylu’dan sonra sıranın kime geleceğini çok iyi biliyoruz. Size o fırsatı vermeyeceğiz.#soylukırmızıçizgimizdir pic.twitter.com/f1YZjKqmOo— Cihat Biradlı (@cihatbiradli) May 21, 2021
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