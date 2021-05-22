Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Shrek serisindeki 'eşek' karakterini konu edindiği yazı sonrası Twitter'da TT olduğunu söyledi. Özkök, "Memleketin onca meselesi varken hergele eşeği yazdım ve TT oldum" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'Memleketin onca meselesi varken hergele eşeği yazdım ve TT oldum' başlığıyla yayımlanan yazısında dün öğle saatlerinde bir arkadaşının kendisini aradığını ve "Twitter'da TT oldun" dediğini aktardı.

"İki numaraya kadar çıkmışım. Gerçi geriye dönüp aradım üçer saat aralıklı listelerde görmedim ama galiba kısa bir süre TT olmuşum. Biraz tuhaf değil mi?" diye soran Özkök, TT olmasına neden olan yazının başlığının 'Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor' olduğunu anlattı.

"O her gün memleketin en ciddi konularını yazıyor bense en hafif sayılan konularını" diyen Özkök, şöyle devam etti:

"Mesela dünkü yazılarımın konuları şunlardı:

- Erkekte yüksek testosteron iyi midir kötü mü...

Malum benimki yüksek...

- Angelina Jolie, yüzünde ve vücudunda yüzlerce arı ile fotoğrafçıya 18 dakika nasıl poz verdi...

- Oscar alan hergele eşek Shrek 20 yaşında...

Evet dünkü yazılarım bunlardı...

Sizce niye TT oldum...

Acaba her gün memleketin en ciddi meselelerini yazan Emin Çölaşan’ın adı geçtiği için mi TT oldum diye düşündüm.

Emin Çölaşan her gün memleketin en ciddi meselelerini yazıyor ama hiç TT olmuyor.

Öyleyse ne?

Aniden aklıma geldi.

Sakın o harika eşek Shrek’i yazmam sayesinde TT olmasın.

İçime bir şüphe düştü.

Yoksa bana her gün 'Memleketin bunca meselesi varken sen neler yazıyorsun' diyen bütün bu adamlar ve kadınlar, kendileri memleketin en ciddi meselelerini değil de 'hergele eşekleri' mi okuyorlar.

Vallahi ben 20 yıldır o hergele eşşeği seyretmekten hiç bıkmıyorum.

Zaten seyrede seyrede ona benzedim."